У ЗСУ розповіли, чому Соледар важливий для Росії

Речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що в Соледарі тривають важкі бої. Росіяни намагаються захопити місто в Донецькій області, щоб просунутися углиб Донецької області.

Про це він сказав у коментарі РБК-Україна.

"У Соледарі зараз тривають важкі бої. Противник несе великі втрати. Там ведуть бій найбільш підготовлені підрозділи ПВК "Вагнера". Наші воїни проявляють величезний героїзм, мужність, професійність, злагодженість та стійкість. Зараз питання Соледару на контролі в усього командування Збройних сил, Головнокомандувача, командувача Східним угрупованням військ", - сказав Череватий.

Агресорка Росія намагається всіма силами захопити Соледар, щоб отримати хоч якусь перемогу "на землі" після низки невдач: відступу з півночі України, втечі з Харківської області та Херсона.

"Вони потерпають від системних ударів по інфраструктурі, по логістиці. Вони також несуть втрати і перед внутрішньою аудиторією, а ще більше - перед зовнішньою аудиторією. Тому їм потрібно демонструвати хоч якийсь успіх. Вони сподіваються, що, пройшовши Бахмут, їм вдасться рухатися далі", - зауважив речник.

За його словами, окупанти зосереджують свої зусилля на Бахмутському напрямку, аби рухатися далі, щоб повністю окупувати Луганську та Донецьку області. Росіянам не вдалося швидко просунутися вперед після того, як українські війська відступили з Сєвєродонецька та Лисичанська. Втім, вже шість місяців армія РФ не може це зробити.

Череватий каже, що командування намагається обрати тактику максимально правильну як стратегічну, так і тактичну.

"Зараз ситуація на цьому напрямку ретельно моніториться, щоб ухвалити рішення, яке дозволить укріпити нашу оборону, не втратити багато особового складу і завдати при цьому потужного удару противнику. Яким буде це рішення? Думаю, наші керівники ухвалять його найближчими днями", - додав він.

Контроль над Соледаром

У Пентагоні заявили, що місто Соледар залишається під контролем українських Збройних сил. Втім, там тривають динамічні бої.

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію росіян "захопленя" Соледара. Він наголосив: поширюючи неправду, пропагандисти хочуть підтримати мобілізацію у РФ.

Тим часом військовий експерт Роман Світан вважає, що росіянам не вдасться оточити та захопити містечко. На його думку, окупанти вперлися в соляні шахти та не можуть далі просунутися. Наступні кілька днів будуть вирішальними у битві за це містечко.

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