У Пентагоні розповіли про ситуацію в Соледарі та контроль над містом

У США не підтверджують інформацію росіян про захоплення міста.

Місто Соледар на Донеччині залишається під контролем українських Збройних сил. Втім, там тривають динамічні бої.

Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін під час пресконференції.

За його словами, Вашингтон не має інформації про захоплення українського міста окупаційними військами РФ.

"Дозвольте мені почати із запитання про Соледар, чи він дістався росіянам? Зараз ми не можемо підтвердити цю інформацію", - зазначив голова Пентагону.

Остін наголосив, що "тривають динамічні бої, контроль над районами переходить від одних до інших в умовах жорсткої боротьби".

"Ми зосереджені на тому, щоб зробити все можливе та переконатися, що українці мають можливості, необхідні для успішного захисту своєї суверенної території", - наголосив міністр оборони США.

Ситуація в Соледарі

Президент Володимир Зеленський спростував інформацію росіян про те, що вони нібито "захопили" Соледар. Глава держави наголосив: поширюючи неправду, пропагандисти хочуть підтримати мобілізацію у РФ.

У Міноборони 11 січня повідомили, що у місті тривають важкі бої українських воїнів з російськими окупантами. Армія РФ зазнає величезних втрат і змушена змінювати своїх солдатів на інших.

У ЗСУ наголошують, що битва за Соледар дуже важлива. Серйозність амбіцій обох сторін - і України, і окупаційних військ РФ - покажуть наступні великі операції.

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