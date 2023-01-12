В Пентагоне рассказали о ситуации в Соледаре и контроле над городом

В США не подтверждают информацию россиян о захвате города.

Город Соледарь Донбасса остается под контролем украинских Вооруженных сил. Впрочем, там продолжаются динамичные бои.

Об этом заявил министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин во время пресс-конференции.

По его словам, у Вашингтона нет информации о захвате украинского города оккупационными войсками РФ.

"Позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, достался ли он россиянам? Сейчас мы не можем подтвердить эту информацию", — отметил глава Пентагона.

Остин отметил, что "продолжаются динамические бои, контроль над районами переходит от одних к другим в условиях жесткой борьбы".

"Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что у украинцев есть возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории", — подчеркнул министр обороны США.

Ситуация в Соледаре

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию россиян о том, что они якобы "захватили" Соледар. Глава государства подчеркнул: распространяя неправду, пропагандисты хотят поддержать мобилизацию в РФ.

В Минобороны 11 января сообщили, что в городе продолжаются тяжелые бои украинских воинов с российскими оккупантами. Армия РФ несет огромные потери и вынуждена менять своих солдат на других.

В ВСУ отмечают, что битва за Соледарь очень важна. Серьезность амбиций обеих сторон – и Украины, и оккупационных войск РФ – покажут следующие крупные операции.

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