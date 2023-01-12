Спутник NASA обнаружил планету размером с Землю

Исследователи Космического агентства США обнаружили планету размером с Землю, вращающуюся вокруг звезды.

Об этом пишет ABC News.

Планета с названием TOI 700e находится в системе TOI 700 и только на 5% меньше Земли. По данным спутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), на ее поверхности есть скалы.

TOI 700e совершает полный оборот вокруг своей звезды за 28 дней. Это красная карликовая звезда расположена примерно в 100 световых годах от Земли.

Ранее ученые выяснили, что в нашей галактике похожих на Землю планет, пригодных для жизни, может быть всего 1%.

В то же время потенциально населенных планет, почти полностью покрытых по суше, может быть 80%, а почти полностью покрытых водой, так называемых океанических миров, — 19%.

Кроме того, международная группа ученых обнаружила две новые экзопланеты, которые являются суперземлями.

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