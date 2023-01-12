Супутник NASA виявив планету завбільшки із Землю

Планета має кам’янисту поверхню.
Дослідники Космічного агентства США виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо зірки.
Про це пише ABC News.
Планета з назвою TOI 700e перебуває в системі TOI 700 і лише на 5% менша за Землю. За даними супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), на її поверхні є скелі.
TOI 700e робить повний оберт навколо своєї зірки за 28 днів. Це червона карликова зірка розташована приблизно за 100 світлових років від Землі.
Раніше вчені з’ясували, що у нашій галактиці схожих на Землю планет, придатних для життя, може бути лише 1%.
Водночас, потенційно населених планет, які майже повністю вкриті сушею, може бути 80%, а майже повністю вкритих водою, так званих океанічних світів, — 19%.
Крім того, міжнародна група вчених виявила дві нові екзопланети, які є суперземлями.
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