Категорія
Наука та IT
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Супутник NASA виявив планету завбільшки із Землю

Супутник NASA виявив планету завбільшки із Землю

Фото: Associated Press

Планета має кам’янисту поверхню.

Дослідники Космічного агентства США виявили планету розміром із Землю, яка обертається навколо зірки.

Про це пише ABC News.

Планета з назвою TOI 700e перебуває в системі TOI 700 і лише на 5% менша за Землю. За даними супутника Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), на її поверхні є скелі.

TOI 700e робить повний оберт навколо своєї зірки за 28 днів. Це червона карликова зірка розташована приблизно за 100 світлових років від Землі.

Раніше вчені з’ясували, що  у нашій галактиці схожих на Землю планет, придатних для життя, може бути лише 1%.

Водночас, потенційно населених планет, які майже повністю вкриті сушею, може бути 80%, а майже повністю вкритих водою, так званих океанічних світів, — 19%.

Крім того, міжнародна група вчених виявила дві нові екзопланети, які є суперземлями.

Китайська місія доставила місячний ґрунт на Землю: капсула зонда успішно повернулась на нашу планету

Китайська місія доставила місячний ґрунт на Землю: капсула зонда успішно повернулась на нашу планету

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
164
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація