Мешканців Прикарпаття попереджають про звуки вибухів: що сталося

У четвер, 12 січня, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Людей просять не лякатися та не хвилюватися.

Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.

За її словами, в Івано-Франківській області будуть відбуватися навчання військових.

"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила вона.

Нагадаємо, в Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.

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