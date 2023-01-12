Мешканців Прикарпаття попереджають про звуки вибухів: що сталося

Будуть військові навчання.
У четвер, 12 січня, мешканці Прикарпаття можуть чути звуки вибухів. Людей просять не лякатися та не хвилюватися.
Про це повідомила очільниця ОВА Світлана Онищук.
За її словами, в Івано-Франківській області будуть відбуватися навчання військових.
"Якщо ви сьогодні чутимете звуки вибухів в час, коли немає повітряної тривоги, не лякайтеся. Наші військові проводять навчання", - наголосила вона.
Нагадаємо, в Україні загальна площа мінних полів становить 250 тисяч квадратних кілометрів. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, Росія створила в Україні найбільше у світі мінне поле.
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