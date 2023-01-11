У Хмельницькій області генератор "вбив" двох чоловіків

У селі Велика Березна Полонської територіальної громади Хмельницької області в середу, 11 січня, генератор "вбив" двох чоловіків.

Про це повідомили в ДСНС Хмельницької області.

Трагедія сталась на території одного із сільськогосподарських підприємств. Там через отруєння вихлопами від генератора загинули двоє місцевих жителів, віком 36 та 54 років. Отруївся чадним газом також 41-річний колега загиблих. Його госпіталізували. Стан чоловіка медики оцінюють, як стабільний.

Подробиці трагедії розслідують правоохоронці.

Смерті через генератори

Після російський ракетних ударів по енергетичній інфраструктурі України, люди змушені використовувати генератори, проте через неправильну їхню експлуатацію, спостерігається велика кількість нещасних випадків.

Так, у місті Виноградові Берегівського району Закарпатської області загинули двоє людей внаслідок отруєння чадним газом від генератора.

Також в Івано-Франківській області через отруєння вихлопними газами від генератора загинув чоловік. Його тіло знайшли у підвальному приміщенні.

В UNISEF.Ukraine наголошують, що генератор можна використовувати тільки на відкритому повітрі. Під час роботи він виділяє чадний газ, який є небезпечним для життя і взагалі не має потрапляти до приміщення.

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