В Хмельницкой области генератор "убил" двух мужчин

В селе Большая Березна Полонской территориальной громады Хмельницкой области в среду, 11 января, генератор "убил" двух мужчин.

Об этом сообщили в ГСЧС Хмельницкой области.

Трагедия произошла на территории одного из сельскохозяйственных предприятий. Там из-за отравления выхлопами от генератора погибли двое местных жителей в возрасте 36 и 54 лет. Отравился угарным газом также 41-летний коллега погибших. Его госпитализировали. Состояние мужчины медики оценивают как стабильное.

Подробности трагедии расследуют правоохранители.

Смерти из-за генераторов

После российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, люди вынуждены использовать генераторы, однако из-за неправильной их эксплуатации наблюдается большое количество несчастных случаев.

Так, в городе Виноградове Береговского района Закарпатской области погибли два человека в результате отравления угарным газом от генератора.

Также в Ивано-Франковской области из-за отравления выхлопными газами от генератора погиб мужчина. Его тело обнаружили в подвальном помещении.

В UNISEF.Ukraine подчеркивают, что генератор можно использовать только на открытом воздухе. Во время работы он выделяет угарный газ, который опасен для жизни и вообще не должен попадать в помещение.

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