Смертельные генераторы: какие ошибки в эксплуатации могут стоить жизни

В результате отключений света в Украине стали популярны генераторы. Однако из-за неправильного использования все чаще гибнут люди.

На Закарпатье два человека погибли, надышавшись угарным газом от генератора. Он работал в закрытом гараже, а люди спали неподалеку. В целом с началом отопительного сезона, говорят спасатели, из-за угарного газа едва не погибли почти полсотни человек.

Какие ошибки в обогреве помещений могут стоить жизни, говорится в ТСН.

Впервые с начала зимы Мария и Роман будут ночевать в теплом доме. У них нет централизованного отопления. Как и у многих в Закарпатье, у них – газовый котел, но он работает от электричества. Поэтому при обесточивании батареи холодные. После двух месяцев регулярных отключений света супруги решились на покупку генератора. Пользоваться генератором они будут в первый раз в жизни.

Подключить – не главное. Важнее генератор правильно использовать, говорят спасатели. С начала отопительного сезона 5 человек оказались в больнице, надышавшись угарным газом, который выделял работающий электрогенератор. На этой неделе два человека погибли.

"Генератор был подключен в гараже. Семья находилась в смежном помещении. Был переток этих угарных газов, в результате чего произошло отравление и соответствующая гибель", – рассказал представитель ГСЧС в Закарпатской области Михаил Мостовой.

Врачи говорят, что симптомы отравления возникают быстро. Человек засыпает и не просыпается.

"Угарный газ чрезвычайно быстро заполняет собой пространство. Время обычно проходит очень быстро, от первоочередной головной боли и головокружения до полной потери сознания, судорог и смерти", – предупреждает врач Андрей Семедий.

Чтобы не произошло трагедии, нужно запомнить главные правила эксплуатации генераторов. Если нет специальной системы вентиляции, подключать их лучше только на открытом воздухе. Балконы и лоджия не подходят. Заливать горючее в работающий генератор или который не успел остыть, категорически запрещено. Оставлять прибор включенным можно по меньшей мере в шести метрах от стен.

Тем, кто сейчас загорелся установить в доме камин или буржуйку, спасатели напоминают: для этого в доме должен быть работающий дымоход. Иначе поплатиться можно жизнью. С начала осени так чуть не угорели почти полсотни закарпатцев.

Не экспериментировать, а четко соблюдать правила использования печей, каминов и генераторов, призывают специалисты.

Если вы вдруг почувствовали себя плохо, не тратьте время на проветривание, а немедленно уходите из помещения и вызывайте ГСЧС, говорят медики. Если человек рядом с вами потерял сознание, вынесите его на свежий воздух, проверьте дыхание, переверните человека на бок и вызывайте "скорую".

Ранее в Минэкономики объяснили, будет ли в Украине дефицит горючего из-за использования генераторов.

Напомним, что в Киевской области от отравления угарным газом пострадали две семьи, в том числе 4-летний ребенок. Еще один человек погиб.

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