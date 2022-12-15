Трагедия на Волыни: в доме сгорели отец с сыном

Спасатели говорят, что пожар мог случиться из-за неосторожного курения.

В селе Дерно на Волыни в результате пожара в жилом доме погиб отец с сыном. Мужчинам было по 52 и 24 года.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Волынской области.

"На место вызова прибыли спасатели 6 пожарно-спасательной части города Киверцы и работники местной пожарной охраны поселка Олика. К моменту прибытия огонь охватил одну из комнат дома и распространился на перекрытие", — говорится в сообщении.

Во время тушения пожара работники ГСЧС обнаружили на месте тела двух мужчин – отца и сына.

Обстоятельства гибели мужчин и причина пожара устанавливаются. Вероятно, возгорание возникло по причине неосторожности во время курения.

Ранее сообщалось, что в Полтавской области погиб 16-летний парень. Он вместе с товарищами шел через мост над водоемом, но нечаянно споткнулся и провалился под лед. Спасатели достали тело погибшего.

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