Трагедія на Волині: в будинку згоріли батько з сином

Рятувальники кажуть, що пожежа могла трапитися через необережне куріння.

В селі Дерно на Волині внаслідок пожежі в житловому будинку загинули батько з сином. Чоловікам було 52 та 24 роки.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Волинської області.

"На місце виклику прибули рятувальники 6 пожежно-рятувальної частини міста Ківерці та працівники місцевої пожежної охорони селища Олика. На момент прибуття вогонь охопив одну з кімнат будинку й поширився на перекриття", – йдеться у повідомленні.

Під час гасіння пожежі працівники ДСНС виявили на місці тіла двох чоловіків – батька і сина.

Обставини загибелі чоловіків та причина пожежі встановлюються. Ймовірно, займання виникло внаслідок необережності під час куріння.

Раніше повідомлялося, що у Полтавській області загинув 16-річний хлопець. Він разом з товаришами йшов через міст над водоймою, але ненароком спіткнувся і провалився під кригу. Рятівники дістали тіло загиблого.

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