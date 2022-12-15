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Росіяни обстрілюють Харків: влада просить перебувати в укриттях

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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1376
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Росіяни обстрілюють Харків: влада просить перебувати в укриттях

Фото: Associated Press

У Харкові триває повітряна тривога.

Російська армія 15 грудня атакувала Харків. У місті сталися вибухи. Окупанти обстрілюють інфраструктурні обʼєкти.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові вибухи. Ворог обстрілює інфраструктурні об'єкти. Прошу всіх бути максимально акуратними та за можливості перебувати в укриттях", - розповів міський голова.

Влада міста просить мешканців перебувати в укриттях. У Харкові станом на 14:47 триває повітряна тривога. До слова, її в області оголосили о 14:32.

Про ворожу атаку також повідомив голова ОВА Олег Синєгубов: "Жителі Харківщини, перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів". 

Нагадаємо, на сході України тривають активні бойові дії. Попри складну ситуацію, ЗСУ мають успіхи на Донеччині на одній із ділянок фронту. Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва (Донеччина).

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1376
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