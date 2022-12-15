Генштаб ЗСУ оцінив ризики повторного наступу Росії з Білорусі

У Генштабі зробили висновок з урахуванням усіх наявних даних.

Генеральний штаб Збройних сил України оцінює ймовірність повторного нападу Росії з території Білорусі як низьку.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління бригадний генерал Олексій Громов під час брифінгу в Military Media Center 15 грудня.

"З урахуванням усіх наявних даних можна зазначити, що на даний час імовірність проведення ворогом наступальної операції з території Республіки Білорусь залишається низькою", - сказав Громов.

Нагадаємо, британська розвідка оцінила військові маневри Лукашенка. Військові маневри на території Білорусі навряд чи свідчать, що противник атакує північні області України найближчим часом. Білоруські війська і російські підрозділи, дислоковані в Білорусі, наразі нездатні здійснити успішний наступ.

Американські аналітики Інституту вивчення війни також вважають малоймовірним вторгнення армії Білорусі до України. Свої висновки вони роблять на тлі того, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко оголосив раптову перевірку боєздатності своїх військових.

Нагнітання з боку Білорусі: раптова перевірка боєготовності армії

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