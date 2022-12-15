Британська розвідка оцінила військові маневри Лукашенка

Військові маневри на території Білорусі навряд чи свідчать, що противник атакує північні області України найближчим часом.

Білоруські війська і російські підрозділи, дислоковані в Білорусі, наразі не здатні здійснити успішний наступ на північ України.

Про це заявили у британській розвідці, коментуючи позачергову перевірку боєготовності військ, яку проводить Білорусь.

Розвідники нагадують, що 13 грудня Олександр Лукашенко оголосив "раптову перевірку боєздатності" армії Білорусі.

"Повідомляється, що навчання відбуваються на північному заході країни, далеко від українського кордону. Крім того, нещодавно Росія перекинула до Білорусі додаткові підрозділи мобілізованих резервістів. Білорусь сприяла у наступі Росії на Київ з 24 лютого 2022 року. Однак наразі навряд чи білоруські війська та російські підрозділи становлять силу, здатну здійснити успішний наступ на північ України", – йдеться в повідомленні розвідників.

Нагадаємо:

24 лютого з території Білорусі на Україну рушила російська окупаційна армія. Росіяни таким чином хотіли швидко захопити Київ, щоб встановити в Україні маріонетковий режим. Проте ЗСУ зруйнували їхні плани.

Лукашенко визнав, що його країна причетна до війни проти України. Білорусь приймає у себе російських окупантів та надає свою територію для ракетних ударів по нашій державі.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 3 грудня прилетів на переговори до білоруського колеги Віктора Хреніна. Як повідомляють оборонні відомства, Москва та Мінськ домовилися внести зміни до російсько-білоруської міждержавної угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

Аналітики Robert Lansing Institute повідомили, що РФ може вбити Лукашенка, щоб отримати контроль над білоруським військом та кинути його не війну проти України.

В такому разі Кремль може зробити ставку на лояльного до РФ Вольфовича, вважають білоруська опозиція та українські експерти.

Водночас військовий аналітик Олександр Мусієнко переконаний, що РФ не планує "прибирати" Лукашенка, адже він поки що дуже зручний для Путіна.

Маневрами в Білорусі Кремль готує пастку для ЗСУ: чи буде Лукашенко воювати - Сергій Пелеса

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