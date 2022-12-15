Британская разведка оценила военные маневры Лукашенко

Военные маневры на территории Беларуси вряд ли свидетельствуют о том, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время.

Белорусские войска и российские подразделения, дислоцированные в Беларуси, неспособны осуществить успешное наступление на север Украины.

Об этом заявили в британской разведке, комментируя внеочередную проверку проводимой Беларусью боеготовности войск.

Разведчики напоминают, что 13 декабря Александр Лукашенко объявил "внезапную проверку боеспособности" армии Беларуси.

"Сообщается, что учения проходят на северо-западе страны, далеко от украинской границы. Кроме того, недавно Россия перебросила в Беларусь дополнительные подразделения мобилизованных резервистов. Белоруссия способствовала в наступлении России на Киев с 24 февраля 2022 года. Однако вряд ли белорусские войска и российские подразделения составляют силу, способную осуществить успешное наступление на север Украины", – говорится в сообщении разведчиков.

Напомним:

24 февраля с территории Беларуси в Украину двинулась российская оккупационная армия. Россияне таким образом хотели быстро захватить Киев, чтобы установить в Украине марионеточный режим. Однако ВСУ разрушили их планы.

Лукашенко признал, что его страна причастна к войне против Украины. Беларусь принимает у себя российских оккупантов и предоставляет свою территорию для ракетных ударов по нашему государству.

Министр обороны России Сергей Шойгу 3 декабря прилетел на переговоры к белорусскому коллеге Виктору Хренину. Как сообщают оборонные ведомства, Москва и Минск договорились внести изменения в российско-белорусское межгосударственное соглашение о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере.

Аналитики Robert Lansing Institute сообщили, что РФ может убить Лукашенко, чтобы получить контроль над белорусским войском и бросить его не войну против Украины.

В таком случае Кремль может сделать ставку на лояльного к РФ Вольфовича, считают белорусская оппозиция и украинские эксперты.

В то же время военный аналитик Александр Мусиенко убежден, что Россия не планирует "убирать" Лукашенко, ведь он пока очень удобен для Путина.

Маневрамы в Беларуси Кремль готовит ловушку для ВСУ, будет ли Лукашенко воевать - Сергей Пелеса

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