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В Беларуси недовольны втягиванием страны в войну против Украины — Генштаб

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
21
Время на прочтение
1 мин
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В Беларуси недовольны втягиванием страны в войну против Украины — Генштаб

Фото: Минобороны Беларуси

В Белоруси военные все больше недовольны тем, что их пытаются втянуть в войну против Украины.

На Волынском и Полесском оперативных направлениях на сегодняшний день обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений.

"Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны, из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, что Минобороны Беларуси объявило о начале учений ВС. Сообщают, что это плановые учения, в рамках которых набрали около 10 тысяч призывников.

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Дата публикации
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