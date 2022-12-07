В Беларуси недовольны втягиванием страны в войну против Украины — Генштаб

В Белоруси военные все больше недовольны тем, что их пытаются втянуть в войну против Украины.

На Волынском и Полесском оперативных направлениях на сегодняшний день обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

На полигонах Беларуси идет подготовка вражеских подразделений.

"Растет недовольство деятельностью военно-политического руководства Беларуси среди военнослужащих пограничной службы и вооруженных сил этой страны, из-за угрозы втягивания республики в войну с Украиной", — говорится в сообщении.

Напомним, что Минобороны Беларуси объявило о начале учений ВС. Сообщают, что это плановые учения, в рамках которых набрали около 10 тысяч призывников.

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