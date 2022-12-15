Генштаб ВСУ оценил риски повторного наступления России из Беларуси

В Генштабе сделали такое с учетом всех имеющихся данных.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины оценивает вероятность повторного нападения России с территории Беларуси как низкую.

Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления бригадный генерал Алексей Громов в ходе брифинга в Military Media Center 15 декабря.

"С учетом всех имеющихся данных можно отметить, что в настоящее время вероятность проведения врагом наступательной операции с территории Республики Беларусь остается низкой", – сказал Громов.

Напомним, британская разведка оценила военные маневры Лукашенко. Военные маневры на территории Беларуси вряд ли свидетельствуют, что противник атакует северные области Украины в ближайшее время. Белорусские войска и российские подразделения, дислоцированные в Беларуси, неспособны осуществить успешное наступление.

Американские аналитики Института изучения войны также считают маловероятным вторжение армии Беларуси в Украину. Свои выводы они делают на фоне того, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко объявил внезапную проверку боеспособности своих военных.

Нагнетание со стороны Беларуси: внезапная проверка боеготовности армии

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