"Эта зима станет для них катастрофой": Ермак об обстрелах россиян

Ермак заверил, что ВСУ выйдут на границы в 1991 году.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на сегодняшний обстрел освобожденного Херсона, а также объяснил цель захватчиков.

Об этом он написал в Телеграмм.

"Враг обстреливает Херсон, пытается создать активностью на Севере, как зомби лезет на наши позиции в Бахмуте, оказывает давление на юге Донецкой области. Россияне не считают погибших. Они понимают, что если не растянут фронт сейчас, то эта зима станет для них катастрофой. Вся их стратегия понятна. Будет тяжело, но мы продолжим движение к цели – выход на границы 1991 года. Иначе не будет", – написал он.

Ситуация в Херсонской области

Российские войска второй день подряд обстреливают центральную часть Херсона. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко у себя в соцсетях.

По его словам, оккупанты ударили в ста метрах от здания Херсонской областной военной администрации на площади Свободы, где во время вчерашнего обстрела разрушили два этажа. В результате обстрела погибли, по меньшей мере, два человека.

На месте происшествия работают экстренные службы. По данным ОВА, в городе пропал свет.

В местных пабликах сообщали о двух волнах обстрела: о первых взрывах написали в 10:12, в 11:14 стало известно о новых ударах.

14 декабря россияне ударили по Херсону из реактивных систем залпового огня. В результате оказалось сильно поврежденное здание Херсонской ОВА.

Российский ракетный террор продолжается, Херсон, Сумщина, Днепропетровщина под ударами

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