Силы обороны Украины продвинулись в Донецкой области — Генштаб

На востоке Украины продолжаются активные боевые действия. Несмотря на сложную ситуацию, ВСУ имеют успехи в Донецкой области на одном из участков фронта.

Об этом на брифинге сообщил представитель Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

"Во время ведения наступательных действий силы обороны продвинулись до 1,5 км в районе населенного пункта Диброва (Донетчина)", — сказал он.

Он добавил, что, учитывая успехи ВСУ на Херсонском и Харьковском направлениях, военно-политическое руководство РФ было вынуждено внести соответствующие изменения в свои оперативные планы по захвату Украины.

"В ближайшей перспективе основные усилия врага будут сосредоточены на выполнении стратегической задачи установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями Украины", — сказал Громов.

Напомним, что на одном из направлений фронта десантники 25 десантно-штурмовой бригады из Днепропетровщины поколотили оккупантов. Те попытались пойти на штурм, но получили "на орехи" от артиллерии.

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