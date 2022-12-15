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Сили оборони України просунулися на Донеччині - Генштаб

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Сили оборони України просунулися на Донеччині - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Сили оборони потроху просуваються на сході України.

На сході України тривають активні бойові дії. Попри складну ситуацію, ЗСУ мають успіхи на Донеччині на одній з ділянок фронту.

Про це на брифінгу повідомив представник Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

"Під час ведення наступальних дій сили оборони просунулися до 1,5 км у районі населеного пункту Діброва (Донеччина)", - сказав він.

Він додав, що з огляду на успіхиЗСУ на Херсонському та Харківському напрямках, воєнно-політичне керівництво РФ було вимушене внести відповідні зміни у свої оперативні плани щодо захоплення України.

"У найближчій перспективі основні зусилля ворога будуть зосереджені на виконанні стратегічного завдання щодо встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями України", - сказав Громов.

Нагадаємо, що на одному з напрямків фронту десантники 25 десантно-штурмової бригади з Дніпропетровщини поколошматили окупантів. Ті спробували піти на штурм, але отримали "на горіхи" від артилерії.

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Дата публікації
Перегляди
1697
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