Білок допомагає худнути — нове дослідження

Вам важко схуднути? Можливо, настав час переглянути кількість білка у вашому раціоні.

Десятиліттями експерти вважали, що втрата ваги — це просто гра в цифри — спалюйте більше калорій, ніж споживаєте, і спостерігайте, як тануть кілограми. Так, енергетичний баланс має значення для втрати ваги, однак нові дослідження показують, що значний вплив має і тип споживаних калорій. Йдеться про кількість білка, який ви споживаєте.

Тож чи справді варто навантажуватися м’ясом, яйцями та білковими батончиками, якщо ви хочете схуднути?.. Можливо.

Ось, що кажуть фахівці про вживання більшої кількості білка для схуднення.

Білок насичує

Давно відомо, що з трьох макроелементів — жиру, вуглеводів і білка — білок найбільше насичує. Коли він потрапляє у ваш травний тракт, амінокислоти білка спонукають організм виділяти гормони, які активують центри насичення у мозку. Це створює довготривале відчуття ситості. Тож і бажання з’їсти зайве не виникне.

Білок спалює більше калорій під час перетравлення

Ще одна перевага протеїну полягає в тому, що порівняно з іншими макроелементами, під час його перетравлення ороанізм спалює більше калорій.

Білок допомагає зберегти м’язи

Хіба не було б добре, якби під час схуднення ви також могли диктувати, які частини вашого тіла зменшаться, а які збережуть свій розмір? На жаль, це не так.

"Втрата ваги часто поєднується не лише зі втратою жиру, але й м’язів", — зазначає американська лікарка-дієтологиня Джастін Чан.

Хороші новини: протеїн допомагає утримувати м’язи там, де вони вам потрібні.

"Достатня кількість білка допомагає нарощувати та підтримувати м’язову масу, яка знижується після 30 років", – додає вона.

Білок допомагає зменшити апетит

Поєднання білка з цільнозерновими вуглеводами підтримує стабільний рівень цукру в крові, рівень енергії протягом дня та сповільнює всмоктування цукру зі шлунка в кров, що може допомогти утримати рівень цукру в крові від стрімкого підвищення та позбутися від тяги до їжі.

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Дослідження 2020 року, наприклад, показало, що дієта з високим вмістом білка є безпечним і ефективним методом схуднення та збереження м’язової маси, тоді як у іншому дослідженні 2017 року фахівці дійшли висновку, що люди, які дотримувалися дієти з високим вмістом білка, втрачали більше ваги, ніж ті, хто дотримувався стандартна білкова дієта.

Добова кількість білка

Для здорової дорослої людини, яка не займається спортом та веде відносно спокійний спосіб життя, добова кількість білка становить приблизно 0,8 г на кг маси тіла. А максимальна межа споживання білка — 3,5 г на кг маси тіла на добу.

Також нагадаємо, що фахівці рекомендують їсти не менше двох порцій риби на тиждень.

Додамо, що шоколад допомагає жінкам худнути. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі FASEB, жінки, які їли шоколад на сніданок або перед сном, не набрали жодного зайвого кілограма.

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