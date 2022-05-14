5 причин їсти рибу щодня

До складу риби входить Омега-3, яка допомагає мозку боротися з пошкодженнями та має протизапальну дію. Читайте в матеріалі ТСН.ua про користь риби і чому варто їсти її щодня.

Видання eatthis повідомляє, якщо щодня споживати рибу, організм буде наповнюватися білками, необхідними вітамінами і мінералами. Однак, це не всі позитивні зміни, які чекають на тих, хто додасть цей продукт до свого раціону.

Знижується ймовірність розвитку захворювань серця та судин

Якщо щотижня споживати близько 175 грамів риби, ви зможете значно знизити ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Наприклад, ті, хто регулярно вживає рибу, може не боятися серцевого нападу. А якщо у людини вже було діагностовано захворювання серця, то ймовірність інсульту стає значно меншою.

Боротьба з депресією

Згідно з деякими дослідженнями, між Омега-3 та здоров'ям мозку є певний зв'язок, а тому регулярне вживання риби допомагає зменшити прояви депресивних станів. Наприклад, в тих країнах, де споживання риби високе (Тайвань, Японія, Гонконг) рівень депресії значно нижчий.

Здоровий мозок

Як відомо, основна користь риби в Омега-3, яка міститься в її складі. Ця речовина відрізняється протизапальними властивостями та допомагає мозку побороти пошкодження, що були викликані старінням. Також Омега-3 приходить на допомогу, коли організму потрібно боротися з токсинами, які містяться в забрудненому середовищі.

Прощавай запалення суглобів

Було проведено дослідження, в якому взяли участь 176 дорослих осіб. Щодня вони заповнювали спеціальну анкету, в якій вказували свій раціон. Добровольці, які їли рибу щонайменше двічі на тиждень та страждали на ревматоїдний артрит, побачили значне зменшення симптомів. Суглоби стали менш чутливими і не опухали. А ось у добровольців, які їли рибу не частіше одного разу на місяць, такого позитивного ефекту виявлено не було.

Покращення сну

Коли людина щодня або хоча б кілька разів на тиждень їсть рибу, її сон стає значно кращим. Вчені пов'язують це з високим вмістом DHA та EPA, які вливають на якість і тривалість сну.