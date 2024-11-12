У Полтаві вночі пролунав вибух — ЗМІ

У регіоні оголошена повітряна тривога через загрозу безпілотників.

У ніч проти 12 листопада в Полтаві було чутно звук вибуху

Про це інформує Суспільне.

Кореспонденти Суспільного повідомили, що близько першої ночі у вівторок у Полтаві було чутно звук вибуху.

"У Полтаві було чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

В свою чергу Повітряні сили повідомили про нові групи БпЛА залітають з Курської та Бєлгородської областей, РФ на Сумщину далі на Полтавщину, Чернігівщину, Київщину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині спрацювали сили ППО.

Крім того, ми раніше інформували, що російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА.

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