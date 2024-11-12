Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники в ніч проти 12 листопада атакують Україну іранськими ударними безпілотниками типу Shahed.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та півдня.

Групи "шахедів" на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині. Черкащині, Київщині рухаються вздовж Дніпра у напрямку Києва.

На заході Харківщини курсом на Дніпропетровщину.

Кілька груп "шахедів" на заході Сумщини курсом на Чернігівщину.

Кілька груп "шахедів" на півдні Сумщини курсом на Полтавщину.

Нові "шахеди" з Курської обл., рф на Сумщину.

На півдні Чернігівщини на Київщину.

"Шахед" з півночі Чернігівської області через Білорусь у напрямку Прип"яті на півночі Київщини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уночі Україною рухалися ворожі безпілотники.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни знову здійснили масовану атаку дронами по Одесі та району.

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