Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії

Олександр Сирський відзнавив, що ударні дрони-бомбери найефективніше себе проявили на полі бою упродовж минулого місяця — вони виконали понад 7 тисяч місій.
Упродовж жовтня українські військові за допомогою ударних дронів-бомберів змогли уразити та знищити 52 тисячі ворожих цілей.
Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з командувачем Сил безпілотних систем Вадимом Сухаревськимм у Telegram.
Сухаревський доповів головнокомандувачу про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань. Також під час наради порушили тему впровадження новітніх розробок, а також нових підходів і тактик у застосуванні безпілотників.
Сирський відзнавив, що ударні дрони-бомбери найефективніше себе проявили на полі бою упродовж минулого місяця — вони виконали понад 7 тисяч місій.
Так, завдяки їхній роботі, вдалося знищити, зокрема:
- 129 артилерійських систем;
- 221 одиниця радіообладнання росіян;
- понад 4 тисячі живої сили противника.
Окремо Головнокомандувач ЗСУ відзначив екіпажі 414 полку безпілотних сил Сухопутних військ та 412 батальйону СБС, які, за словами Сирського, демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності.
Нагадаємо, в Україні створено FPV-дрон з інноваційною системою управління по кабелю.
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