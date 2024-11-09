Сирський назвав найефективніші безпілотники в українській армії

Олександр Сирський відзнавив, що ударні дрони-бомбери найефективніше себе проявили на полі бою упродовж минулого місяця — вони виконали понад 7 тисяч місій.

Упродовж жовтня українські військові за допомогою ударних дронів-бомберів змогли уразити та знищити 52 тисячі ворожих цілей.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами наради з командувачем Сил безпілотних систем Вадимом Сухаревськимм у Telegram.

Сухаревський доповів головнокомандувачу про формування підрозділів та результати застосування дронів у районах виконання бойових завдань. Також під час наради порушили тему впровадження новітніх розробок, а також нових підходів і тактик у застосуванні безпілотників.

Сирський відзнавив, що ударні дрони-бомбери найефективніше себе проявили на полі бою упродовж минулого місяця — вони виконали понад 7 тисяч місій.

Так, завдяки їхній роботі, вдалося знищити, зокрема:

129 артилерійських систем;

221 одиниця радіообладнання росіян;

понад 4 тисячі живої сили противника.

Окремо Головнокомандувач ЗСУ відзначив екіпажі 414 полку безпілотних сил Сухопутних військ та 412 батальйону СБС, які, за словами Сирського, демонструють високий рівень професіоналізму та ефективності.

Нагадаємо, в Україні створено FPV-дрон з інноваційною системою управління по кабелю.

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