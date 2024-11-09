Мобілізація молодших 25 років: у Раді поставили крапку

Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко пояснив, чому в Україні не мобілізують молодь.

У Верховній Раді України не розглядають можливість зниження віку мобілізації нижче 25 років, незважаючи на запитання від міжнародних партнерів. Молодь має відбудовувати країну після війни.

Про це заявив перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко в ефірі Radio NV.

Він зауважив, що Верховна Рада лише нещодавно заборонила мобілізацію молодших за 25, які раніше були обмежено придатними. Їх могли мобілізувати через неузгодженість законодавства.

Корнієнко каже, що на тлі цього дискусію про зниження мобілізаційного віку нижче за 25 років "важко уявити". Водночас ця дискусія — "не умови, не шантаж, а просто питання" — існує серед партнерів, які питають, чому таких людей в Україні не мобілізують.

За словами віцеспікера, він пояснював, що в Україні не така демографічна ситуація, як в інших країнах, які "колись, десь", під час інших воєн, мобілізували молодих людей.

"Ми пояснюємо, що в нас демографічна яма. […] Тому це те золоте таке покоління, із яким нам відбудовувати країну, із яким нам працювати", — сказав він.

Нагадаємо, раніше в Україні припинили мобілізацію обмежено придатних чоловіків віком до 25 років. Крім того, тих, кого вже мобілізували, не відправлятимуть на штурми чи інші операції, пов'язані з підвищеним ризиком для їхнього життя та здоров'я.

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