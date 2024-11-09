В Україні здешевшала картопля: скільки коштує овоч

В Україні спостерігається зниження цін на картоплю. Минулого тижня продавцям вдавалося утримувати відпускні ціни на цей овоч досить високому рівні, але активність торгівлі поступово знижувалася.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Виробники прийшли до висновку, що при високому рівні цін реалізувати обсяги картоплі, особливо такої, яка не придатна для подальшого зберігання, до настання морозів буде вкрай складно.

"У результаті більшість із них до середини поточного тижня почали синхронно знижувати відпускні ціни, намагаючись відродити інтерес оптовиків до свого товару", – пояснили аналітики.

Так, станом на 8 листопада, фермери в основних регіонах виробництва відвантажували якісну картоплю по 18-28 грн/кг ($0,43-0,68/кг), залежно від обсягів та якості пропонованої продукції, що в середньому на 10% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

За словами експертів, оптові компанії, багато з яких мають обсяги дорогої картоплі, закупленої на зовнішньому ринку раніше, зараз реалізують надлишкові партії собі на збиток.

Аналітики додали, що зараз власники якісної картоплі не поспішають з реалізацією наявних обсягів продукції, очікуючи на поліпшення цінової ситуації на ринку.

Слід зазначити, що наразі ціни на картоплю в Україні, в середньому у 2,3 раза вищі, ніж на початку листопада 2023 року.

Нагадаємо, напередодні в НБУ повідомили, що найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефект перенесення девальвації гривні.

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