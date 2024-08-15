Ціни зростуть на все: НБУ назвав причини

Основні чинники прискорення інфляції включають складнощі з електропостачанням і збільшення заробітних плат.
Найближчими місяцями очікується подальше прискорення інфляції через збільшення витрат бізнесу на оплату праці та електроенергію, підвищення акцизів та ефектів перенесення девальвації гривні
Про це йдеться в коментарі НБУ щодо рівня інфляції.
У найближчі місяці прогнозується подальше прискорення інфляці, зазначили у відомстві, перерахувавши такі причини:
- збільшення витрат бізнесу на оплату праці
- зростання витрат підприємств на електроенергію
- підвищення акцизів
- ефекти від девальвації гривні в попередні місяці
"Інфляція залишиться помірною 2024 року завдяки зусиллям Національного банку щодо захисту гривневих доходів і заощаджень населення від інфляції, а також забезпеченню стабільності на валютному ринку", — зазначають у НБУ.
Однак зростання базової інфляції та цін на оброблені продовольчі товари продовжує набирати обертів, що може бути пов'язано зі зростанням виробничих витрат. Це особливо стосується хлібобулочних і кондитерських виробів.
Раніше експерти повідомили, що в Україні найближчим часом здорожчають продукти. Більше про це читайте у новині.
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