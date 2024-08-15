Нічна атака по Україні: де збивали "Шахеди" та ракети

У ніч проти 15 серпня окупанти знову атакували мирні українські міста.

Про деталі атаки повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 із повітряного простору Курської області та 29 ударними БпЛА типу "Shahed" із районів Приморсько-Ахтарсь, Єйськ, Курськ", - йдеться у повідомленні.

В результаті протиповітряного бою розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 29 ворожих БпЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях.

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, у Сумах пролунав потужний вибух.

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