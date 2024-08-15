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Ночная атака по Украине: где сбивали "Шахеды" и ракеты

Ночная атака по Украине: где сбивали "Шахеды" и ракеты

Оккупанты снова устроили атаку / Фото: Associated Press

ПВО работала в ряде регионов.

В ночь на 15 августа оккупанты снова атаковали мирные украинские города.

О деталях атаки сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг нанес удар тремя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из воздушного пространства Курской области и 29 ударными БпЛА типа "Shahed" из районов Приморско-Ахтарь, Ейск, Курск", — говорится в сообщении.

В результате противовоздушного боя расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЕБ Воздушных Сил сбиты 29 вражеских БПЛА в Николаевской, Черкасской, Кировоградской, Херсонской, Запорожской, Сумской, Черниговской и Киевской областях.

Напомним, сегодня, 15 августа, в Сумах раздался мощный взрыв.

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