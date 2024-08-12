В Харькове сообщают о взрывах: что известно

В Харьковской области снова раздается воздушная тревога.

Во время воздушной тревоги 12 августа были слышны взрывы в Харькове.

Об этом сообщают в "Суспільном".

В 18:28 в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена тревога.

Напомним, 12 августа была объявлена воздушная тревога и в Киеве, а также в ряде других областей из-за угрозы баллистики.

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