В Харькове сообщают о взрывах: что известно

В Харьковской области снова раздается воздушная тревога.
Во время воздушной тревоги 12 августа были слышны взрывы в Харькове.
Об этом сообщают в "Суспільном".
В 18:28 в Воздушных силах сообщали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где была объявлена тревога.
Напомним, 12 августа была объявлена воздушная тревога и в Киеве, а также в ряде других областей из-за угрозы баллистики.
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