Украина впервые признала наступление ВСУ на Курщине — Ставка

Под контролем украинских войск находится около тысячи кв. км российской территории.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что под контролем украинских войск в Курской области находится около 1000 кв. км России.

Об этом шла речь во время Ставки с президентом Украины Владимиром Зеленским 12 августа.

По словам Сырского, в ходе Ставки обсуждали оборонные действия на фронте и операцию в Курской области.

"Самым важным был доклад Главкома Александра Сырского относительно наших оборонных действий на фронте и операции в Курской области. Благодарны всем солдатам и командирам за устойчивость и решительные действия. Среди прочего поручили министру внутренних дел, другим чиновникам, СБУ подготовить гуманитарный план для территории проведения операции", – сообщил президент.

Он также заявил, что докладывал экономический блок, а именно первый вице-премьер Юлия Свириденко.

"Увеличиваем долю украинского производства в государственных закупках. Правительство готовит для наших предприятий длительные, прогнозируемые контракты на 5-10 лет", — отметил Зеленский.

Он сделал несколько поручений, а именно координационный штаб, ГУР, СБУ и МВД.

"Подготовить четкую и прозрачную стратегию возвращения наших людей из российского плена. Министерству обороны и дипломатам представить перечень необходимых действий с нашей стороны, чтобы получить от партнеров разрешение на использование дальнобойного оружия для защиты нашей территории", — отметил президент.

Напомним, в Курские области (РФ) продолжается снятие российских флагов. Очередной результат показали в Дарьином. Там бойцы 225 ОШБ после зачистки сняли российский триколор с админздания.

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