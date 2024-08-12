Україна вперше визнала наступ ЗСУ на Курщині — Ставка

Під контролем українських військ перебуває близько тисячі км російської території.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що під контролем українських військ у Курській області перебуває близько 1 000 км Росії.

Про це йшлося під час Ставки з президентом України Володимиром Зеленським 12 серпня.

За словами Сирського, під час Ставки обговорювали оборонні дії на фронті та операцію в Курській області.

"Найважливіше — була доповідь Головкома Олександра Сирського щодо наших оборонних дій на фронті та операції в Курській області. Вдячні всім солдатам і командирам за стійкість та рішучі дії. Серед іншого доручили міністру внутрішніх справ, іншим урядовцям, СБУ підготувати гуманітарний план для території проведення операції", — повідомив президент.

Він також заявив, що доповідав економічний блок, а саме перша віцепремʼєрка Юлія Свириденко.

"Збільшуємо долю українського виробництва в державних закупівлях. Уряд готує для наших підприємств тривалі, прогнозовані контракти на 5-10 років", — зазначив Зеленський.

Він зробив декілька доручень, а саме координаційному штабу, ГУР, СБУ та МВС.

"Підготувати чітку й прозору стратегію повернення наших людей з російського полону. Міністерству оборони та дипломатам — представити перелік необхідних дій з нашого боку, щоб отримати від партнерів дозвіл на використання далекобійної зброї для захисту нашої території", — зазначив президент.

Нагадаємо, у Курські області (РФ) триває зняття російських прапорів. Черговий результат показали у Дар'їному. Там бійці 225 ОШБ після зачистки зняли російський триколор з адмінбудівлі.

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