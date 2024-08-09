В Днепре ночью раздались взрывы

Перед взрывами было поставлено в известность об угрозе беспилотников.
В ночь на 9 августа в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом информирует Общественное.
Сообщается, что взрывы прогремели примерно в половине первого ночи.
"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного", — говорится в сообщении.
Перед чем Воздушные силы сообщали о приближении к городу вражеских ударных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, чтов Харькове вечером 8 августа прозвучала серия взрывов.
Кроме того, мы также информировали, что в Сумах раздались взрывы.
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