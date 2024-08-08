В Харькове раздались взрывы: что известно

В Харькове днем 8 августа прогремели взрывы. Людей просят находиться в укрытиях.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Напомним, Харьков приходит в себя от последней атаки россиян. Из-за обстрела накануне один человек погиб и еще 12 получили ранения. По данным медиков, у пострадавших порезы стеклом, ушибы и черепно-мозговые травмы. Среди раненых есть 8-месячный мальчик. Люди травмировались во время обстрела центра, когда посреди плотной застройки ударила российская ракета.

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