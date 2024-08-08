У Харкові пролунали вибухи: що відомо

У Харкові вдень 8 серпня пролунали вибухи. Людей просять перебувати в укриттях.

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

Нагадаємо, Харків оговтується від останньої атаки росіян. Через обстріл напередодні одна людина загинула та ще 12 дістали поранення. За даними медиків, у потерпілих порізи склом, забої та черепно-мозкові травми. Серед поранених є 8-місячний хлопчик. Люди травмувалися під час обстрілу середмістя, коли посеред щільної забудови вдарила російська ракета.

Читайте також: