В Днепре произошли взрывы: что известно

В четверг, 8 августа, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Сирены в области раздаются с 11:52.

О взрывах сообщили местные медиа и Telegram-каналы.

"В Днепре слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении.

Воздушные силы информировали о работе ПВО по вражескому беспилотнику на Днепропетровщине. Затем в ОВА подтвердили эту информацию.

"Защитники из ВК "Схід" сбили в области вражеский БпЛА", — написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Как сообщалось, россияне утром 8 августа обстреляли Константиновку в Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека.

Читайте также: