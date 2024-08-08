Трансгендерная дочь Илона Маска разнесла отца и назвала его "лжецом" и "предателем"

Трансгендерная дочь американского изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска разнесла отца и назвала его "лжецом" и "предателем".

Черная кошка между ними пробежала после того, как Вивьен Джена Уилсон совершила трансгендерный переход. Илон Маск начал говорить обидные вещи в сторону дочери. В частности, он заявил, что его обманом заставили подписать документы с разрешением на смену пола. Более того, Маск объявил, что "потерял своего ребенка".

Трансгендерная дочь Илона Маска

Ответ от Вивьен не заставил себя ждать. Она в соцсети Threads заявила, что ее отец — "лжец" и "предатель". В частности, дочь Маска отметила, что он лжет о ней, о других своих детях. Кроме того, она заявила, что изобретатель вообще не семьянин. По ее мнению, Маск пытается восстановить имидж "заботливого отца" в медиа, однако Вивьен не подпустит его близко к себе.

"Слушай, я не знаю, действительно ли ты в это веришь, живешь ли ты в своей собственной обманчивой стране фантазий, и, откровенно говоря, мне все равно. Мне кажется, что ты пытаешься восстановить имидж своего бренда как "заботливый отец", которого я не подпущу к себе. Ты просто не прекращаешь врать обо мне. Ты не семьянин. Ты чертов предатель, который не может перестать врать о своих детях", — написала дочь изобретателя.

Пост трансгендерной дочери Илона Маска

Также Вивьен Джена Уилсон поставила под сомнение желание Илона Маска спасти климат планеты. Дочь изобретателя убеждена, что все, что он делает — только из собственной выгоды. Более того, дочь Маска возмущает, что общество поверило ему и его идеям.

"Ты не "спасаешь планету", тебе плевать на изменение климата, и ты врешь о многопланетной цивилизации как для оправдания, так и потому, что хочешь выглядеть, как генеральный директор из "Первый игрок, приготовься". Ты разочаровал меня в том, насколько мы доверчивы как вид, потому что люди почему-то продолжают верить тебе по причинам, которые я не могу понять", — написала Вивьен.

Пост трансгендерной дочери Илона Маска

Отметим, Вивьен Джена Уилсон – трансгендерная дочь Илона Маска, которая в прошлом была Ксавье Александром Маском. В 2022 году она сменила пол, а также публично отказалась от фамилии отца.

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