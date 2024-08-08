Как приготовить бананы в шоколаде

Эти бананы станут хорошей заменой привычным конфетам, а приготовить их можно в считанные минуты.

На странице zuccatakeaway показали, как приготовить вкусный десерт, банановые палочки в шоколаде, который с чистой совестью можно дать даже ребенку.

Ингредиенты Банан Черный шоколад 50 г

Приготовление:

Нарежьте банан полосками (стиками);

Полейте их темным шоколадом, растопленным на водяной бане;

Оставьте охлаждаться в холодильнике на 30 минут.

Приятного аппетита!

Подписчики также написали, что если банановые палочки положить в морозилку, у вас вы будет банановое мороженое в шоколаде.

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