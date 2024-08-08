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Как приготовить бананы в шоколаде

Как приготовить бананы в шоколаде

Банан в шоколаде / Фото: Credits

Эти бананы станут хорошей заменой привычным конфетам, а приготовить их можно в считанные минуты.

На странице zuccatakeaway показали, как приготовить вкусный десерт, банановые палочки в шоколаде, который с чистой совестью можно дать даже ребенку.

Ингредиенты

Банан
Черный шоколад
50 г

Приготовление:

  • Нарежьте банан полосками (стиками);
  • Полейте их темным шоколадом, растопленным на водяной бане;
  • Оставьте охлаждаться в холодильнике на 30 минут.

Приятного аппетита!

Подписчики также написали, что если банановые палочки положить в морозилку, у вас вы будет банановое мороженое в шоколаде.

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