Россияне утром обстреляли Константиновку: есть погибшие

Оккупанты обстреляли частный сектор.
Утром в четверг, 8 августа, армия Российской Федерации ударила по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
"Россияне обстреляли город сегодня утром — попали в частный сектор. По предварительной информации, использовали артиллерию", — говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, сейчас на месте удара полиция документирует все обстоятельства этого преступления.
Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Сумскую область. Произошел "прилет" по селу Стецковка. Информации о травмированных или погибших нет.