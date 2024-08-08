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Россияне утром обстреляли Константиновку: есть погибшие

Россияне утром обстреляли Константиновку: есть погибшие

Российский обстрел. / Фото: Associated Press

Оккупанты обстреляли частный сектор.

Утром в четверг, 8 августа, армия Российской Федерации ударила по Константиновке Донецкой области. В результате обстрела погибли два человека.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Россияне обстреляли город сегодня утром — попали в частный сектор. По предварительной информации, использовали артиллерию", — говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, сейчас на месте удара полиция документирует все обстоятельства этого преступления.

Как сообщалось, этой ночью россияне атаковали Сумскую область. Произошел "прилет" по селу Стецковка. Информации о травмированных или погибших нет.

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