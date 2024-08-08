Россияне атаковали Сумскую область: что известно о "прилете"

В ночь на 8 августа армия Российской Федерации атаковала Сумскую область. Произошел "прилет" по селу Стецьковка.

Об этом сообщил глава Сумской городской областной военной администрации Алексей Дрозденко.

"Самое главное – без жертв. Штаб ликвидации последствий уже разворачивается", — сообщил чиновник.

По словам Дрозденко, в результате российских обстрелов пострадали фасады школы и жилых домов.

Как сообщалось , в Сумской области объявили эвакуацию из десятков населенных пунктов Речь идет о 10-километровой приграничной территории.

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