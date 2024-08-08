Росіяни атакували Сумську область: що відомо про "приліт"

Вночі проти 8 серпня армія Російської Федерації атакувала Сумську область. Стався "приліт" по селу Стецьківка.

Про це повідомив очільник Сумської міської обласної військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Найголовніше – без жертв. Штаб ліквідації наслідків уже розгортається", - повідомив чиновник.

За словами Дрозденка, внаслідок російського обстрілу постраждали фасади школи та житлових будинків.

Як повідомлялося, на Сумщині оголосили евакуацію з десятків населених пунктів Йдеться про 10-кілометрову прикордонну територію.

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