Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни атакували Сумську область: що відомо про "приліт"

Росіяни атакували Сумську область: що відомо про "приліт"

Рятувальники. / Фото: Associated Press

Минулося без потерпілих.

Вночі проти 8 серпня армія Російської Федерації атакувала Сумську область. Стався "приліт" по селу Стецьківка.

Про це повідомив очільник Сумської міської обласної військової адміністрації Олексій Дрозденко.

"Найголовніше – без жертв. Штаб ліквідації наслідків уже розгортається", - повідомив чиновник.

За словами Дрозденка, внаслідок російського обстрілу постраждали фасади школи та житлових будинків.

Як повідомлялосяна Сумщині оголосили евакуацію з десятків населених пунктів  Йдеться про 10-кілометрову прикордонну територію.

Читайте також: 

Балістична ракета вгатила в середмістя! Харків оговтується після атаки

Балістична ракета вгатила в середмістя! Харків оговтується після атаки

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація