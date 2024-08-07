Буданов повідомив, коли і чому нинішній наступ армії РФ піде на спад

Ситуація на полі бою буде залежати і від України.

Наразі наступальні дії окупаційних військ країни-агресорки Росії тривають. Втім, вони завершиться за півтора-два місяці.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, повідомляє Forbes Ukraine.

"За півтора-два місяці основний напір (армії РФ) має завершитися, бо й так наступ затягнувся", - наголосив головний український розвідник.

За його словами, практика десятирічної війни показує, що наступальний потенціал "будь-яка сторона понад два місяці не витягує". Просувальні операції армії РФ наближаються до трьох місяців. Саме тому далі буде деякий спад, вважає Буданов.

"Але ми знаємо, що після спаду і невеликого затишшя будуть нові спроби ворога наступати. Ми до цього готуємось", - попередив керівник ГУР.

Буданов вважає, що далі ситуація буде залежати і від української сторони: "Чи ми просто будемо сидіти й чекати, мине чотири-п’ять місяців і все знову повториться. Чи будемо діяти на випередження".

Нагадаємо, раніше Буданов розповів, які події відтермінували масовані удари РФ по Україні. З його слів, росіяни збентежені вдалими атаками українських БпЛА на об'єкти в Росії.

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