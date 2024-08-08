Буданов сообщил, когда и почему нынешнее наступление армии РФ пойдет на убыль

Ситуация на поле боя будет зависеть и от Украины.

В настоящее время наступательные действия оккупационных войск страны-агрессорки России продолжаются. Впрочем, они завершатся через полтора-два месяца.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов, сообщает Forbes Ukraine.

"За полтора-два месяца основной напор (армии РФ) должен завершиться, потому что и так наступление затянулось", — подчеркнул главный украинский разведчик.

По его словам, практика десятилетней войны показывает, что наступательный потенциал "любая сторона больше двух месяцев не вытягивает". Продвигательные операции армии РФ приближаются к трем месяцам. Именно поэтому дальше последует некоторый спад, считает Буданов.

"Но мы знаем, что после спада и небольшого затишья будут новые попытки врага наступать. Мы к этому готовимся", – предупредил руководитель ГУР.

Буданов считает, что дальше ситуация будет зависеть и от украинской стороны: "Просто мы будем сидеть и ждать, пройдет четыре-пять месяцев и все снова повторится. Будем ли действовать на опережение".

Напомним, ранее Буданов рассказал, какие события отсрочили массированные удары по Украине. По его словам, россияне обеспокоены удачными атаками украинских БПЛА на объекты в России.

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