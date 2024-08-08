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Як приготувати банани у шоколаді

Як приготувати банани у шоколаді

Банан у шоколаді / Фото: Credits

Ці банани стануть гарною заміною звичним цукеркам, а приготувати їх можна за лічені хвилини.

На сторінці zuccatakeaway показали, як приготувати смачний десерт — бананові палички у шоколаді, який з чистою совістю можна дати навіть дитині.

Інгредієнти

Банан
Чорний шоколад
50 г

Приготування:

  • Наріжте банан смужками (стіками);
  • Полийте їх темним шоколадом, розтопленим на водяній бані;
  • Залиште охолоджуватися в холодильнику на 30 хвилин.

Смачного!

Підписники також написали, що якщо бананові палички покласти до морозилки, ви матимете бананове морозиво у шоколаді.

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