Як приготувати банани у шоколаді

Ці банани стануть гарною заміною звичним цукеркам, а приготувати їх можна за лічені хвилини.
На сторінці zuccatakeaway показали, як приготувати смачний десерт — бананові палички у шоколаді, який з чистою совістю можна дати навіть дитині.
Інгредієнти
- Банан
- Чорний шоколад
- 50 г
Приготування:
- Наріжте банан смужками (стіками);
- Полийте їх темним шоколадом, розтопленим на водяній бані;
- Залиште охолоджуватися в холодильнику на 30 хвилин.
Смачного!
Підписники також написали, що якщо бананові палички покласти до морозилки, ви матимете бананове морозиво у шоколаді.
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