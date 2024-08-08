У Києві спалахнула масштабна пожежа: чорний дим піднімається над містом

У Києві спалахнула пожежа в будівлі ресторану на вулиці Воскресенській у Дніпровському районі міста. Чорний стовп диму піднімається над лівим берегом столиці.

Очевидці повідомляють, що перед пожежею чули вибух, а потім загорілася покрівля. У ДСНС Києва повідомляють, що зайнялася будівля ресторану, яка тривалий час не експлуатувалася.

"Рятувальники вже на місці. Зараз проводиться розвідка. Будівля ресторану тривалий час не експлуатувалася", — розповіли ТСН.ua у столичній ДСНС.

У Києві спалахнула пожежа

Там додають, що їм невідомо, чи був вибух перед пожежею. "Інформації про вибух у нас немає. Можливо, щось і було на початку пожежі, якщо очевидці про це повідомляють. Рятувальники працюють. Площа пожежі становить приблизно 50 квадратних метрів. Попередньо постраждалих немає, бо будівля не експлуатувалася", — додають у ДСНС.

Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

Читайте також: