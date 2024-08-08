У Києві спалахнула масштабна пожежа: чорний дим піднімається над містом

Зайнялася будівля ресторану на лівому березі столиці.
У Києві спалахнула пожежа в будівлі ресторану на вулиці Воскресенській у Дніпровському районі міста. Чорний стовп диму піднімається над лівим берегом столиці.
Очевидці повідомляють, що перед пожежею чули вибух, а потім загорілася покрівля. У ДСНС Києва повідомляють, що зайнялася будівля ресторану, яка тривалий час не експлуатувалася.
"Рятувальники вже на місці. Зараз проводиться розвідка. Будівля ресторану тривалий час не експлуатувалася", — розповіли ТСН.ua у столичній ДСНС.
Там додають, що їм невідомо, чи був вибух перед пожежею. "Інформації про вибух у нас немає. Можливо, щось і було на початку пожежі, якщо очевидці про це повідомляють. Рятувальники працюють. Площа пожежі становить приблизно 50 квадратних метрів. Попередньо постраждалих немає, бо будівля не експлуатувалася", — додають у ДСНС.
Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.
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