Посеред Дніпра у Києві помітили хату: що трапилося

В Києві посеред Дніпра помітили плавучий будиночок. Нерухомість буксирував катер біля мосту Патона. Фото доволі великого будинку, який пливе річкою, обговорюють у соціальних мережах.

З'ясувалося, що плавуча хата – це баня, яка була пришвартована на острові Водників у Голосіївському районі.

Плавучу нерухомість помітили біля мосту Патона / Фото: соціальні мережі

"Відомо, що баня затонула. Її власник звернувся за допомогою. Плавзасіб у вівторок підняли з води, залатали дірки, щоб споруда могла триматися на воді та Дніпром відбуксирували баню на ремонт", – розповіли ТСН.ua в поліції Києва.

У ДСНС Києва додають, що теж бачили незвичну подію на Дніпрі, але до підняття бані та її буксирування річкою столичних рятувальників не залучали.

До речі, щоб провести такі роботи та вийти на воду плавзасобом, потрібно отримати дозвіл від міської влади Києва.

Саме буксирування бані, біля мосту Патона, і помітили перехожі.

Раніше ТСН.ua розповідав про хату, яка пливе по Дніпру. Подія сталася перед Новим роком. Тоді чиюсь плавучу нерухомість теж буксирували катером біля Річкового вокзалу у бік Північного мосту.

Перевірте, що з вашим будинком: Дніпром пливе чиясь хата

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