Чиясь хата пливе по Дніпру: що відомо про рятувальну операцію у Києві (фото, відео)

У Києві посеред річки Дніпро помітили дивний плавзасіб. У районі Пішохідного мосту катер буксирував плавучий будиночок в бік київського Річкового вокзалу.

У соціальних мережах опублікували відповідні фото та відео незвичної події.

"Чиясь хата пливе по Дніпру", – пишуть жартома у Мережі.

Сайт ТСН.ua поцікавився у поліції Києва, чи не було зафіксовано викликів про викрадення або конфіскацію плавучих будинків.

Катер буксирував плавучий будиночок

У поліції Києва перевірили інформацію та повідоми нам, що жодних порушень стосовно плавучого будиночку на Дніпрі не було зафіксовано.

"Щодо інформації про плавучий будинок, який буксирували Дніпром, то відомо що цей будинок тривалий час стояв на воді. А нещодавно почав протікати та тонути. Тому його відбуксирували на ремонт, що і зафіксували перехожі", – розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва.

Перевірте, що з вашим будинком: Дніпром пливе чиясь хата

Цікаво, що декілька років тому плавучі будиночки були вельми популярними серед київських багатіїв. Схожа плавуча нерухомість була і у деяких тодішніх чиновників КМДА.

Нагадаємо, синоптики розповіли про погоду в січні 2024 року. Середня місячна температура прогнозується в межах 0-4 градусів морозу. Кількість опадів у більшості областей буде у межах норми.

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