Якщо Земля припинить обертатися: учений змоделював катастрофу

Під час різкого гальмування планети вижити зможуть лише ті люди, які перебувають поблизу полюсів.

Як відомо, Земля обертається навколо своєї осі у напрямку на схід зі швидкістю близько 1674 кілометрів на годину. У повсякденному житті це обертання непомітне. Але що станеться, якщо наша планета раптом збавить оберти або взагалі різко зупиниться?

У виданні Science Alert у розмові з доцентом кафедри наук про Землю та довкілля в Колгейтському університеті Джозефом Леві змоделювали можливу катастрофу.

Ефект різкого гальмування

Під час різкого припинення обертів Землі, відповідно до першого закону інерції Ньютона, люди та всі незакріплені предмети на поверхні полетять на схід зі швидкістю приблизно 1674 кілометри на годину. Незалежно від місця приземлення такий політ буде смертельним для людини.

Джозеф Леві зазначив, що вода теж відчує це раптове прискорення, тож Світовий океан почне розплескуватися.

Не будуть в безпеці також будівлі, хоч вони й закріплені фундаментом в землю. За словами Леві, інерція, яка штовхатиме будівлю на схід, буде сильнішою за інерцію, яка стримує цеглу, тому конструкція може розпастися на частини.

Вижити зможуть люди, які перебувають поблизу полюсів, скажімо на станціях в Антарктиді. “Поблизу полюсів вісь обертання набагато менша, тому швидкість обертання набагато нижча”, - сказав Леві.

Але безпечна зона розташована в межах всього 10 кілометрів від полюсів, а більшість населених місць надто далеко від полюсів, щоб там можна було вижити.

Якщо швидкість зменшиться повільно

Як зауважив Джозеф Леві, у природних системах ніщо ніколи не зупиняється миттєво, тому перший сценарій вважається неймовірним.

Але навіть поступове уповільнення не вбереже людей від проблем. Коли Земля зупиниться повністю, замість 12 години “день” триватиме шість місяців. Постійне палюче сонце знищить посіви і випарує більшу частину води на одній половині земної кулі, а на іншій - пів року триватиме зима.

Леві зазначив, що вищі широти можуть бути безпечнішими, оскільки сонячне світло поблизу полюсів не буде надто інтенсивним. Але людям доведеться звикнути до кочового способу життя, переселяючись услід за сонячним світлом.

Чи існує ризик зупинки Землі

Насправді обертання Землі сповільнюється постійно завдяки процесу, який називається припливним гальмуванням.

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Гравітація Місяця створює незначний опір обертанню нашої планети, тому, за даними NASA, кожне століття обертання Землі сповільнюється додатково на 2,3 мілісекунди. Але навряд чи Місяць коли-небудь повністю зупинить Землю. “Земля набагато більша за Місяць і, як наслідок, має набагато більший кутовий момент”, — заспокоїв Леві.

Одним зі способів значно уповільнити обертання Землі було б використання людством планети як гігантського джерела енергії. Наприклад, теоретично ми могли б використовувати Землю як систему маховика, накопичуючи кінетичну енергію від її обертання для задоволення наших енергетичних потреб. Але навіть за такого сценарію зупинити Землю вдалося б не скоро.

"Якщо ви використовуєте обертовий імпульс планети, щоб задовольнити всі потреби людини в енергії, все одно знадобиться приблизно 1 мільйон років, щоб уповільнити планету до зупинки", — зазначив Джозеф Леві.

Нагадаємо, раніше учені створили комп'ютерне моделювання, щоб з'ясувати, як парникові гази можуть дуже швидко перетворити будь-яку населену планету на пекельний світ, такий як Венера.

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