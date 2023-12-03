Епічний кінець: вчені розповіли, як помре Земля

Сонце поглине Землю під час наближення до завершального етапу свого життя.

Про це пише ivescience.com.

У Землі ймовірно є ще 4,5 млрд років до того, як Сонце перетвориться на червоного гіганта і поглине нашу планету. Червоним гігантом стають схожі на Сонце зірки, коли виходять на фінішну пряму свого життя. Коли у нашої зірки закінчиться паливо для підтримання термоядерного синтезу в ядрі, вона почне повільно вмирати.

Після закінчення термоядерного синтезу ядро Сонця почне стискатися під дією гравітації і це призведе до підвищення температури зірки.

Це надлишкове тепло буде причиною розширення зовнішніх шарів Сонця, і воно значно збільшитися в розмірах. Наша зірка стане настільки величезною, що її зовнішня оболонка буде розташована приблизно на рівні орбіти Землі, по якій планета обертається навколо Сонця. Це означає, що в процесі перетворення на червоного гіганта наша зірка поглине внутрішні планети Сонячної системи, вважають вчені.

Існує висока ймовірність, що Земля не існуватиме ще 4,5 млрд років і вона, найімовірніше, через кілька мільярдів років стане зовсім іншою планетою.

Учені вважають, що вже за 1,3 млрд років люди не зможуть вижити на Землі через занадто високу температуру на планеті.

Раніше вчені заявляли, що наша вогняна газова куля зникне через трильйони років, а недавнє дослідження показало, що на Сонце чекає багато змін, які відбудуться набагато раніше, передвіщаючи кінець Сонячної системи.

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